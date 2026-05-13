L'Inter ha conquistato la Coppa Italia battendo 2-0 la Lazio nella finale giocata a Roma. La squadra di Christian Chivu ha chiuso la stagione con un doppio titolo, dopo aver vinto quasi tutti i trofei disponibili, esclusa la Supercoppa. La partita si è svolta il 13 maggio 2026, e il risultato finale ha portato l’Inter a festeggiare il secondo trofeo stagionale.

Roma, 13 maggio 2026 - L'Inter chiude la sua stagione con il doblete. In Italia la squadra di Christian Chivu ha vinto quasi tutto quello che c'era da vincere, Supercoppa a parte. Nerazzurri in trionfo a Roma nella finale di Coppa Italia contro la Lazio per 0-2 ed è festa per i trentamila al seguito giunti da Milano. Trionfo totale per l'Inter che archivia la pratica nel primo tempo grazie all'autogol di Marusic e alla solita immancabile stoccata di Lautaro Martinez, concludendo l'annata con due coppe in bacheca e riscattando lo zero di un 2025 sfortunato. È stata anche la rivincita totale di Chivu, chiamato a raccogliere una eredità pesante e a riscattare una annata da zero tituli, direbbe qualcuno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter trionfa in Coppa Italia. Straccia la Lazio 2-0 e incassa un doblete

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Inter will face Lazio in the Coppa Italia final! #intermilan #como #lazio #atalanta #coppaitalia

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