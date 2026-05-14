La Coppa Italia all’Inter conferma… Malen alla Roma | ufficiale il riscatto

La Coppa Italia vinta dall’Inter si accompagna alla notizia ufficiale del riscatto di Malen da parte della Roma. Il calciatore olandese, che è stato acquistato durante questa stagione, resterà in giallorosso anche per il prossimo anno. La firma sul contratto di rinnovo è stata confermata dall’annuncio ufficiale. La conclusione delle trattative è avvenuta in modo rapido, garantendo al giocatore di rimanere nel club anche per la prossima stagione.

(Adnkronos) – Donyell Malen è un giocatore della Roma e continuerà a esserlo anche nella prossima stagione. La curiosità è che l'ufficialità del riscatto dell'attaccante da parte dei giallorossi arriva. grazie alla sconfitta della Lazio nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Il trionfo dei nerazzurri ha reso certa la qualificazione della squadra di Gasperini almeno all'Europa League, condizione presente nell'accordo fatto mesi fa con l'Aston Villa per il riscatto del bomber olandese, che ha spaccato il campionato a suon di gol. Malen è arrivato a Roma a gennaio, in prestito con obbligo di riscatto a 25... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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INTER 1-2 ROMA | COPPA ITALIA FEMMINILE 2025-26

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