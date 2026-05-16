Maldive tutto quello che non torna nell' immersione dei 5 italiani

Cinque cittadini italiani sono deceduti giovedì pomeriggio durante un'escursione di immersione in una grotta alle Maldive. L'incidente si è verificato nella grotta di Thinwana Kandu, conosciuta anche come “grotta degli squali”, situata nell'atollo di Vaavu. Restano numerosi i punti ancora da chiarire riguardo alle circostanze dell'accaduto e ai dettagli che hanno portato a questa tragedia. La vicenda ha suscitato attenzione e domande sulla sicurezza delle attività di immersione in quella zona.

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Ci sono ancora molti interrogativi irrisolti sulla tragedia avvenuta alle Maldive, dove giovedì pomeriggio cinque italiani sono morti durante un'escursione subacquea nella grotta di Thinwana Kandu, nota anche con il nome di “grotta degli squali”, nell'atollo di Vaavu. Le autorità maldiviane hanno aperto un'indagine per accertare la dinamica del drammatico accaduto, ipotizzando che i cinque sub si siano immersi oltre il limite dei 30 metri di profondità consentito dalle normative marittime locali. Un'ipotesi suffragata, secondo Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, dal fatto che l'unico corpo finora recuperato, quello di Gianluca Benedetti, sarebbe stato ritrovato all'interno di una grotta a circa 60 metri di profondità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maldive, tutto quello che non torna nell'immersione dei 5 italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldives: The Most Beautiful Island in The World | Travel Documentary Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti. Morti alle Maldive nell'immersione, parlano gli altri italiani: "Tempo bello, non sappiamo cos'è successo"Gli altri venti sub, testimoni dell’escursione scientifica finita in tragedia con la morte di cinque italiani alle Maldive, hanno parlato. Maldive, tutto quello che non torna nell'immersione dei 5 italianiCi sono ancora molti interrogativi irrisolti sulla tragedia avvenuta alle Maldive, dove giovedì pomeriggio cinque italiani sono morti durante ... iltempo.it L’acqua e i pesci erano tutto per lui. Davanti a un’enorme tragedia, ora ho solo la piccola consolazione che mio figlio era nel momento più felice della sua vita. È rotta dal dolore la voce di Manuela Beretta, la mamma del sub e ricercatore di Omegna Federic x.com Maldive, gli italiani sulla barca: Sotto shock ma stiamo bene, ecco com'era la situazioneDalle Maldive parlano gli italiani sulla barca con i sub scomparsi nelle grotte di Vaavu: Sotto shock ma stiamo bene, ecco com'era la situazione. tgcom24.mediaset.it