Morti alle Maldive nell' immersione parlano gli altri italiani | Tempo bello non sappiamo cos' è successo

Tre italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, mentre altri compagni di escursione si trovano sotto shock. I partecipanti hanno riferito che il tempo era sereno e che gli esperti coinvolti erano preparati, senza indicare problemi legati alle condizioni meteorologiche. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, e al momento non ci sono dettagli ufficiali che spieghino cosa possa aver provocato i decessi durante l’attività subacquea.

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