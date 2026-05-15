Morti alle Maldive nell' immersione parlano gli altri italiani | Tempo bello non sappiamo cos' è successo
Tre italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, mentre altri compagni di escursione si trovano sotto shock. I partecipanti hanno riferito che il tempo era sereno e che gli esperti coinvolti erano preparati, senza indicare problemi legati alle condizioni meteorologiche. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, e al momento non ci sono dettagli ufficiali che spieghino cosa possa aver provocato i decessi durante l’attività subacquea.
Gli altri venti sub, testimoni dell’escursione scientifica finita in tragedia con la morte di cinque italiani alle Maldive, hanno parlato. Dal loro racconto emerge che il tempo al momento dell’immersione era bello e anche la visibilità era ottima. Si sono iniziati a preoccupare intorno alle 12, perché l’immersione doveva durare meno di un’ora e si erano tuffati alle 11. “Non abbiamo idea di cosa possa essere successo”, dicono. La testimonianza dei 20 sub Parlano i 20 sub della missione subacquea della Safari boat “Duke of York”. Il gruppo era composto soprattutto da studenti e ricercatori che si dichiarano ancora sotto shock e soprattutto incapaci di darsi una spiegazione per quello che è accaduto. 🔗 Leggi su Virgilio.it
CINQUE ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE: LA TERRIBILE VERITÀ SULL’IMMERSIONE
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