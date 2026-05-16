Maldive riprese le ricerche dei corpi dei ricercatori marini | non è ancora riemerso quello di Muriel Oddenino di Poirino
Le operazioni di ricerca dei corpi dei ricercatori marini nelle grotte sottomarine di Alimathà, a circa 70 chilometri da Malè, sono state riprese dopo una pausa. Tra le persone disperse ci sono la biologa marina di 31 anni proveniente da Poirino e altri tre ricercatori. Finora non sono stati trovati né il corpo della biologa né quelli degli altri tre ricercatori. Le autorità continuano le ricerche nelle zone interessate senza risultati fino a questo momento.
Ancora non ci sono tracce del corpo di Muriel Oddenino, biologa marina 31enne di Poirino, e di altri tre ricercatori rimasti intrappolati nelle grotte sottomarine di Alimathà, a 70 chilometri da Malè, nelle Maldive. La donna faceva parte del gruppo di cinque sub italiani che non è più riemerso. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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