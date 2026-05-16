I sub morti alla Maldive erano a una profondità superiore al consentito Oggi riprendono le ricerche Sospesa la licenza alla nave che li ha portati all’immersione
Le operazioni di ricerca dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive sono riprese dopo una sospensione. I sub morti si trovavano a una profondità superiore al limite consentito per le immersioni. La nave che aveva condotto i partecipanti all’attività subacquea ha visto sospesa la propria licenza. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni per il recupero dei corpi. La procura ha avviato un’indagine per verificare le cause dell’incidente.
Roma, 16 maggio 2026 – Riprendono le ricerche dei corpi degli italiani morti durante un’immersione alle Maldive. A due giorni della tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimathà, i corpi di quattro italiani sono ancora intrappolati nella grotta a una profondità di sessanta metri in cui si sono immersi l’altra mattina. Soccorsi per recuperare i morti. Sospesa la licenza. I corpi a una profondità non consentita. https:www.quotidiano.netvideocronacaerrore-umano-e-gas-nelle-bombole-le-ipotesi-dietro-la-tragedia-alle-maldive-bsqohoh5 Soccorsi per recuperare i morti. Il maltempo ha fermato le ricerche della professoressa dell'università di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri, 31enne di Omegna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tragedia alle Maldive, chi sono i cinque sub italiani morti durante unimmersione
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Il Ministero del Turismo delle #Maldive ha sospeso la licenza di esercizio alla 'MV Duke of York', la nave dei 5 sub italiani morti durante un'immersione (Fonte stampa locale). Le condizioni meteo hanno costretto alla sospensione delle ricerche dei 4 corpi an x.com
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