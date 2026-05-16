I sub morti alla Maldive erano a una profondità superiore al consentito Oggi riprendono le ricerche Sospesa la licenza alla nave che li ha portati all’immersione

Le operazioni di ricerca dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive sono riprese dopo una sospensione. I sub morti si trovavano a una profondità superiore al limite consentito per le immersioni. La nave che aveva condotto i partecipanti all’attività subacquea ha visto sospesa la propria licenza. Le autorità locali stanno coordinando le operazioni per il recupero dei corpi. La procura ha avviato un’indagine per verificare le cause dell’incidente.

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