Le acque delle Maldive hanno restituito il primo corpo di una persona dispersa. Dopo il ritrovamento, è stata scoperta una situazione che ha modificato completamente il quadro degli eventi. Le autorità hanno avviato le operazioni di recupero e le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Le ricerche sono proseguite nelle aree interessate, tra cui una grotta sommersa nel tentativo di trovare eventuali altri dispersi. La vicenda ha suscitato l’interesse dell’opinione pubblica e delle forze di sicurezza.

Il silenzio del mare, poi l’allarme improvviso e le immersioni disperate nel cuore di una grotta sommersa. Nelle acque delle Maldive, la tragedia che ha coinvolto cinque sub italiani continua a sollevare interrogativi sempre più inquietanti. Per ore le operazioni sono rimaste sospese a causa del maltempo, mentre sulla vicenda si concentravano le attenzioni delle autorità locali e delle famiglie delle vittime. Adesso emerge un dettaglio destinato a diventare centrale nelle indagini: la bombola d’ossigeno completamente esaurita trovata accanto al corpo del primo sub recuperato. Maldive, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. È stato identificato come Gianluca Benedetti, istruttore e capobarca originario di Padova, il primo corpo recuperato dopo il dramma avvenuto nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maldive, recuperato il primo corpo: poi la scoperta che cambia tutto

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