‘Dovevano riemergere dopo un’ora’ | il mistero dei 5 sub italiani morti alle Maldive recuperato il primo corpo

Alle Maldive è stato recuperato il corpo di uno dei cinque sub italiani scomparsi durante un’immersione. La vittima, un uomo originario di Padova, è stato trovato dopo che era trascorsa circa un’ora dall’allarme iniziale. La scomparsa degli altri quattro sub è ancora oggetto di indagine, mentre le operazioni di recupero sono proseguite con l’obiettivo di localizzare eventuali altri corpi e chiarire le cause dell’incidente. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali e dei familiari delle vittime.

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Il sub padovano è la prima vittima ritrovata dopo la tragedia costata la vita a cinque italiani. È di Gianluca Benedetti il primo corpo recuperato dopo la tragedia avvenuta nelle acque delle Maldive, dove cinque turisti italiani hanno perso la vita durante un’immersione subacquea nelle grotte di Alimathà, nell’atollo di Vaavu. Gli altri quattro corpi non sono ancora stati recuperati e le ricerche riprenderanno nelle prossime ore. Il corpo del sub padovano è stato individuato a circa 60 metri di profondità, all’interno di una grotta lunga quasi 200 metri dove, secondo le autorità locali, potrebbero trovarsi anche gli altri dispersi. A recuperarlo sono state le forze armate maldiviane, impegnate in un’operazione complessa resa ancora più delicata dalla conformazione degli antri sottomarini. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Dovevano riemergere dopo un’ora’: il mistero dei 5 sub italiani morti alle Maldive, recuperato il primo corpo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video UFO FILE BOMBSHELL: spunta il documento segreto sui caccia fantasma! Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, la triste scoperta su Monica e Muriel: “Non dovevano…”C’è un dettaglio che, più degli altri, sta orientando le verifiche sulla tragedia delle Maldive. Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante una immersione: recuperato un corpo. «Le condizioni meteo erano sfavorevoli»