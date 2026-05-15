Il corpo di un uomo di 44 anni è stato ritrovato e identificato ieri alle Maldive, nell'atollo di Vaavu. La vittima è un residente di una città del nord Italia. La sua presenza nell'arcipelago era nota, ma i dettagli sul suo soggiorno non sono stati resi pubblici. Il recupero del corpo è avvenuto durante le operazioni di ricerca successive alla tragedia. Le autorità locali stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'incidente.

PADOVA - È di Gianluca Benedetti il corpo recuperato ieri e successivamente identificato. Il 44enne padovano è rimasto vittima della strage nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, in cui cinque italiani hanno perso la vita. Gianluca Benedetti abitava a San Vito di Vigonza con la compagna. Dopo la carriera in banca si era dedicato al mondo della subacquea ed era diventato istruttore. Italiani morti alle Maldive, il corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Operazioni sospese per ritrovare gli altri. Testimone: il tempo era bello . 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Gianluca Benedetti, suo il corpo recuperato alle Maldive

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