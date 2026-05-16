Maldive recuperato il corpo di uno dei 5 sub deceduti La Farnesina invia personale a Malé

Nelle Maldive sono stati recuperati i corpi di uno dei cinque sub italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca, sospese e riprese più volte, sono continuate oggi con l’intervento di personale inviato dalla Farnesina. La tragedia ha coinvolto diversi sub, e le autorità locali stanno coordinando le indagini per chiarire le cause dell’incidente. I corpi recuperati verranno ora trasportati per l’autopsia.

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