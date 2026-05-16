Maldive recuperato il corpo di uno dei 5 sub deceduti La Farnesina invia personale a Malé
Nelle Maldive sono stati recuperati i corpi di uno dei cinque sub italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu. Le operazioni di ricerca, sospese e riprese più volte, sono continuate oggi con l’intervento di personale inviato dalla Farnesina. La tragedia ha coinvolto diversi sub, e le autorità locali stanno coordinando le indagini per chiarire le cause dell’incidente. I corpi recuperati verranno ora trasportati per l’autopsia.
Le ricerche dei corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive, dopo la tragica immersione nell’atollo di Vaavu, sono riprese oggi. Le operazioni sono state sospese a causa del maltempo e delle forti correnti che stanno rendendo particolarmente complesso l’accesso alla grotta subacquea dove il gruppo si era immerso. Identificato il corpo di Gianluca Benedetti. Finora, è stato recuperato e identificato un solo corpo: quello del padovano Gianluca Benedetti. Ne restano da individuare altri quattro. La tragedia si è consumata durante una crociera scientifica biologica a cui partecipavano 25 italiani, a bordo dell’imbarcazione ‘Duke of York’. Cinque di loro, tutti sub esperti, si erano immersi in una grotta situata a circa 50-60 metri di profondità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
ULTIM'ORA: MORTI PER LA TOSSICITÀ DELL'OSSIGENO I 5 SUB ITALIANI ALLE MALDIVE
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