Farnesina iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive

Le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive sono ufficialmente iniziate. L’ambasciatore italiano a Colombo, incaricato di seguire la vicenda, si è recato a Malè per incontrare le autorità locali e coordinare le attività. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e fonti diplomatiche. Le operazioni di recupero si svolgono in collaborazione con le autorità maldiviane e sono state avviate dopo la comunicazione della tragedia.

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L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Al momento, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Farnesina, iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione. Subacquei italiani morti alle Maldive: al via le operazioni di recupero delle salmeAl via le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti durante un’immersione alle Maldive. Farnesina, iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'Ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentr ... corrieredellosport.it Italiani morti alle Maldive, la Farnesina: iniziano le operazioni di recupero dei subacqueiL'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della F ... ilgazzettino.it Ci teniamo all’alleanza ma anche, esattamente come gli USA, ai nostri interessi nazionali. Non è vero che l’Italia non ha fatto nulla. L’Italia è il Paese che dà il maggiore contributo alle operazioni di pace internazionali, sia con l’ONU che con la NATO. Cito in p x.com