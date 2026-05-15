Farnesina iniziano le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive

Da feedpress.me 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di recupero dei sub deceduti alle Maldive sono ufficialmente iniziate. L’ambasciatore italiano a Colombo, incaricato di seguire la vicenda, si è recato a Malè per incontrare le autorità locali e coordinare le attività. La notizia è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali e fonti diplomatiche. Le operazioni di recupero si svolgono in collaborazione con le autorità maldiviane e sono state avviate dopo la comunicazione della tragedia.

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L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè per incontrare i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti 5 subacquei italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità. Lo riferisce la Farnesina in una nota. Al momento, le condizioni meteo potrebbero impedire l'avvio delle operazioni di recupero, ma dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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