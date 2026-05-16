Durante le operazioni di ricerca dei quattro italiani scomparsi in immersione alle Maldive, un sommozzatore ha iniziato a sentirsi male. La squadra stava perlustrando l’area quando l’uomo ha accusato problemi di salute e ha richiesto assistenza. Poco dopo, i soccorritori hanno constatato il decesso del sommozzatore. Le ricerche dei corpi dei quattro italiani sono proseguite nella zona, senza ulteriori incidenti segnalati.

Erano riprese le ricerche dei 4 corpi degli italiani morti dopo un’immersione alle Maldive, quando un sommozzatore ha iniziato ad accusare malori. Si tratta del sergente maggiore della Mndf, che è stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche, ma che poco dopo è deceduto. Intanto, dall'inchiesta locale aperta sulla tragedia dei sub italiani, sembra che le 5 vittime fossero ad una profondità superiore rispetto a questa consentita nelle immersioni in quelle zone Un’ altra tragedia si unisce a quella dei cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione all’atollo Vaavu lo scorso 14 maggio. Un dramma che vede vittima un deisommozzatori che fanno parte delle operazioni di ricercacondotte dalle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, morto uno dei sub alla ricerca dei corpi dei 4 italiani

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Media Maldive: Morto sub impegnato in ricerche corpi italiani

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