Maldive morto uno dei sommozzatori alla ricerca dei cinque sub italiani

Uno dei sommozzatori impegnati nelle operazioni di ricerca dei cinque sub italiani nelle acque delle Maldive è deceduto. Lo hanno comunicato le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, che stanno coordinando le operazioni di recupero. La notizia arriva mentre si prosegue con il tentativo di rintracciare i corpi dei dispersi. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del decesso o su altri dettagli relativi alle operazioni in corso.

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