Maldive morto uno dei sommozzatori alla ricerca dei cinque sub italiani
Uno dei sommozzatori impegnati nelle operazioni di ricerca dei cinque sub italiani nelle acque delle Maldive è deceduto. Lo hanno comunicato le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, che stanno coordinando le operazioni di recupero. La notizia arriva mentre si prosegue con il tentativo di rintracciare i corpi dei dispersi. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause del decesso o su altri dettagli relativi alle operazioni in corso.
Uno dei sommozzatori alla ricerca dei corpi dei sub italiani alle Maldive è morto. Lo hanno reso noto Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf), che stanno conducendo le operazioni. L’uomo, un soldato che si era immerso questa mattina, era stato trasportato all’ospedale Adk in condizioni critiche. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma i media locali danno per certo il decesso. Il sub era uno degli otto sommozzatori che oggi stanno prendendo parte alle operazioni di ricerca, sospese ieri a causa maltempo, dei 5 italiani morti il 14 maggio durante un’immersione nella grotta di Thinwana Kandu, nota anche come “Grotta degli squali”, a oltre 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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