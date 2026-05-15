Tragedia nelle profondità delle Maldive | la Procura di Roma indaga sulla morte dei cinque sommozzatori italiani

Una tragedia si è consumata nelle acque delle Maldive, coinvolgendo cinque sommozzatori italiani durante un’immersione in una grotta a circa 50 metri di profondità. La Procura di Roma ha avviato un’indagine per accertare le cause dell’incidente, che ha portato alla morte dei cinque uomini. Le autorità italiane e maldiviane stanno valutando le circostanze dell’immersione, mentre sono in corso verifiche sulla sicurezza e sui possibili errori commessi durante l’attività subacquea.

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Chiarire cosa sia andato storto nell’immersione alle Maldive, in una grotta a 50 metri di profondità, costata la vita a cinque italiani. È questo l’obiettivo della Procura di Roma, guidata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, che sul caso ha aperto un fascicolo. Secondo quanto trapela, gli inquirenti italiani hanno già richiesto e sono ora in attesa della comunicazione ufficiale del consolato sull’episodio in cui hanno perso la vita Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Dopo aver esaminato il documento, i magistrati valuteranno l’ipotesi di reato da contestare ed eventualmente affideranno deleghe investigative alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Tragedia nelle profondità delle Maldive: la Procura di Roma indaga sulla morte dei cinque sommozzatori italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maldive, la Procura di Roma apre inchiesta sulla morte dei 5 italianiLa Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Perdita di orientamento, tossicità nelle bombole o panico: le ipotesi sulla morte dei cinque sub italiani alle MaldiveMentre proseguono le ricerche per il ritrovamento dei corpi dei quattro dei cinque sub morti alle Maldive durante un’immersione, si fanno le prime... Italiani morti alle Maldive, la Procura di Roma avvia una indagine. Farnesina: iniziano le operazioni di recuperoL'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della F ... ilmattino.it Italiani morti alle Maldive, il mistero della grotta sommersa: recupero dei corpi ad alto rischio. La Procura di Roma avvia una indagine. Cosa...Sono ore drammatiche alle Maldive, dove sono iniziate le operazioni per recuperare i corpi dei cinque sub italiani morti durante un’immersione ... msn.com