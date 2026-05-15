Sub italiani morti alle Maldive in corso il recupero dei cinque corpi | Operazione ad alto rischio

Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle Maldive, dove sono ancora in corso le operazioni per il recupero dei loro corpi. Le vittime sarebbero rimaste intrappolate nelle grotte dell’atollo di Vaavu, situato nell’Oceano Indiano. Le autorità locali stanno gestendo le operazioni di recupero, definite ad alto rischio a causa delle condizioni ambientali e delle difficoltà tecniche. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle indagini in corso.

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