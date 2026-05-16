Un sub è morto durante un'operazione di ricerca e salvataggio alle Maldive. La vittima era un soldato coinvolto nel tentativo di recuperare i corpi di alcuni sub italiani deceduti in un’immersione. Secondo quanto riferito, l’incidente è avvenuto nel corso delle attività di ricerca nel sito in questione. Le autorità locali hanno confermato la scomparsa del sub e stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La notizia ha attirato l’attenzione sull’operato delle squadre di soccorso impegnate in quella zona.

E’ morto Mohamed Mahudhee, un soldato impegnato nell’operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di una immersione alle Maldive. Immersione nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaav, condotta dalle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf). Il sub era stato trasferito all’ospedale Adk in condizioni critiche. Maldive – A perdere la vita è stato il sergente maggiore Mahudhee. A perdere la vita – come riporta TGCom24- durante l’operazione subacquea volta a localizzare i corpi dei nostri quattro connazionali ancora dispersi è stato il sergente maggiore Mahudhee. Nel post la Mndf ha ricordato l’ufficiale deceduto con una sua foto in uniforme e la frase di cordoglio in arabo del Corano “In verità, apparteniamo ad Allah e a Lui ritorneremo”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Maldive, morto un sub che cercava i corpi italiani deceduti nel corso di una immersione

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Maldive, è morto un sub che cercava i corpi italiani

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