Maldive morto un sub che cercava i corpi degli italiani Inchiesta locale | Immersione oltre i limiti – La diretta

Nelle Maldive, la Guardia costiera ha avviato operazioni di immersione per recuperare i corpi di quattro sub italiani scomparsi in un incidente avvenuto giovedì scorso. Durante le ricerche, un sub è stato trovato deceduto, secondo le indiscrezioni di un’inchiesta locale che indica un’immersione oltre i limiti consentiti. Le autorità maldiviane stanno coordinando le operazioni sul campo, mentre continuano le ricerche dei restanti dispersi. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla sicurezza nelle immersioni in quelle acque.

La Guardia costiera delle Maldive ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei 4 subacquei italiani dispersi nell’incidente di giovedì scorso. La Farnesina ha sottolineato che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in contatto con l’ambasciatore d’Italia a Colombo Damiano Francovigh e la console onoraria a Malè Giorgia Marazzi che sono imbarcati sulla unità di appoggio “Ghazee”. Tajani ha dato disposizioni alla Farnesina di seguire il recupero, ma anche di offrire assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Il “Duke of York”, lo yacht su cui erano ospitati i 25 turisti italiani frai quali i 5 sub scomparsi, ha appena raggiunto la capitale Malé. 🔗 Leggi su Open.online

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Maldive, è morto un sub che cercava i corpi italiani

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