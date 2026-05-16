Un sub esperto ha dichiarato di aver effettuato almeno 50 immersioni nelle grotte di Alimathà, sottolineando che si tratta di attività con rischi elevati. Ha precisato che un singolo problema durante le immersioni può provocare una serie di conseguenze successive. La sua esperienza si concentra su ambienti naturali complessi e pericolosi, dove ogni errore può avere conseguenze gravi. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto riguardante l'attività di immersioni professionali e le relative precauzioni.

Roma, 16 maggio 2026 – Shafraz Naeem, sub maldiviano e pioniere delle immersioni professionali, esperto nell'esplorazione delle grotte marine negli atolli delle Maldive, con 30 anni di esperienza, ha parlato in un’intervista all’Ansa, illustrando le estreme difficoltà di esplorazioni come quelle intraprese dai sub itliani che hanno perso la vita. Naeem, tra i tanti record, ha anche quello della spedizione 'Across Maldives', un viaggio sottomarino di 335 chilometri attraverso gli atolli di Malé Nord, Malé Sud e Vaavu, oltre 70 ore sott'acqua in più di 35 immersioni. "Ho fatto fatto almeno 50 immersioni nelle grotte di Alimathà, con le giuste precauzioni e l'equipaggiamento adatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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