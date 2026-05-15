L'isola di Alimathà alle Maldive dove si trovano e come sono fatte le grotte dell'Atollo di Vaavu

L’isola di Alimathà, situata nell’atollo di Vaavu alle Maldive, rappresenta una meta molto frequentata dai turisti italiani. Le sue grotte si trovano lungo le scogliere dell’isola e sono state formate nel corso di milioni di anni attraverso processi naturali. Queste cavità si estendono sotto la superficie dell’acqua, con aperture che consentono l’accesso e l’osservazione di ambienti sottomarini unici. La conformazione delle grotte varia, con alcune parti che si sviluppano in spazi stretti e altre più ampie e profonde.

Meta amatissima dagli italiani, Alimathà nell’atollo di Vaavu è uno dei paradisi delle Maldive per snorkeling e immersioni tra squali nutrice, mante e grotte sottomarine, ed è finita al centro della cronaca per il tragico incidente che ha coinvolto i cinque turisti italiani, morti durante un’immersione nelle profondità delle grotte. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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