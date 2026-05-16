Una studentessa genovese è rimasta illesa durante il recente incidente alle Maldive, grazie al fatto di non essersi immersa in mare. La sua testimonianza si aggiunge a quella di altri testimoni chiave che hanno partecipato alle operazioni di soccorso. Il bilancio delle vittime italiane nella zona avrebbe potuto essere più grave, considerando le circostanze dell’incidente. I nomi di alcune delle persone coinvolte sono stati resi noti, ma l’indagine sulle cause continua ancora.

Sarebbe potuto essere più alto il bilancio delle vittime italiane alle Maldive. A Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri si sarebbe potuto aggiungere un'altra ragazza, sulla barca con loro fino a poco prima dell'immersione. Secondo quanto riportato da "Libero", la giovane genovese era pronta ad entrare in acqua. Poi, però, una scelta casuale, forse dettata da un malessere o per prudenza, le avrebbe cambiato (e salvato) la vita. La decisione di non immergersi La ragazza, una studentessa genovese, era a bordo della Duke of York insieme agli altri italiani. Poco prima di immergersi, però, avrebbe cambiato idea. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, la studentessa genovese "salva" perché non si è immersa: la ragazza tra i testimoni chiave

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