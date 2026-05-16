Maldive la bombola era a zero vuota | il sospetto inquietante sui sub morti

Alle Maldive, è stato scoperto che la bombola d’ossigeno accanto al corpo di uno dei sub morti era completamente vuota. Il fatto è stato riportato dalCorriere e rappresenta il dettaglio più inquietante tra le informazioni finora rese note sulla tragedia. Non ci sono ancora ufficiali motivazioni o cause ufficiali, ma la presenza della bombola vuota solleva domande sulle circostanze dell’incidente. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

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