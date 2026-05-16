Maldive la bombola era a zero vuota | il sospetto inquietante sui sub morti
Alle Maldive, è stato scoperto che la bombola d’ossigeno accanto al corpo di uno dei sub morti era completamente vuota. Il fatto è stato riportato dalCorriere e rappresenta il dettaglio più inquietante tra le informazioni finora rese note sulla tragedia. Non ci sono ancora ufficiali motivazioni o cause ufficiali, ma la presenza della bombola vuota solleva domande sulle circostanze dell’incidente. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.
Il dettaglio più inquietante della tragedia avvenuta alle Maldive, come riporta ilCorriere, è quello della bombola d’ossigeno trovata completamente vuota accanto al corpo di Gianluca Benedetti. Il subacqueo italiano, 44 anni, è stato recuperato nella seconda di tre grotte collegate a circa 50 metri di profondità. Gli investigatori considerano questo elemento decisivo per ricostruire quanto accaduto ai cinque sub dispersi durante l’immersione. La bombola “a zero” fa pensare che il gruppo possa essere rimasto intrappolato o disorientato all’interno del sistema di grotte, senza riuscire a ritrovare l’uscita prima di esaurire l’ossigeno. Secondo questa ipotesi, i sub sarebbero morti uno dopo l’altro proprio per mancanza d’aria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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