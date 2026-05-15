Maldive come sono morti i cinque italiani? Il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell' ossigeno
Quattro italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive e le indagini si stanno concentrando su un possibile difetto delle bombole utilizzate durante l’attività. Le autorità stanno esaminando anche eventuali rischi legati alla tossicità dell’ossigeno impiegato, mentre le immagini condivise online mostrano un forte legame con il mare e l’amore per i fondali. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrezzature impiegate e sulle circostanze della tragedia.
Nelle loro foto sparse in rete molto spesso si vede sullo sfondo il mare, segnale del loro amore per i fondali, la natura, per la ricerca, per gli abissi. Sono morti mentre facevano ciò che amavano di più, durante un’immersione a cinquanta metri di profondità vicino all’Atollo di Vaavu, alle Maldive, l’arcipelago visitato ogni anno da migliaia di italiani, da sempre classica destinazione per una vacanza da sogno. Nell’Oceano Indiano sono morte Monica Montefalcone, 51 anni, docente di Ecologia Marina dell’Università di Genova, e la figlia ventenne Giorgia Sommacal; la biologa ed ecologa marina, anche lei dell’ateneo ligure, Muriel Oddenino, 31 anni, originaria di Poirino, in provincia di Torino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Tragedia alle Maldive: morti 5 italiani durante una immersione. Chi erano e cosa sappiamo
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