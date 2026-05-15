Maldive come sono morti i cinque italiani? Il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell' ossigeno

Quattro italiani sono morti durante un'immersione nelle Maldive e le indagini si stanno concentrando su un possibile difetto delle bombole utilizzate durante l’attività. Le autorità stanno esaminando anche eventuali rischi legati alla tossicità dell’ossigeno impiegato, mentre le immagini condivise online mostrano un forte legame con il mare e l’amore per i fondali. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrezzature impiegate e sulle circostanze della tragedia.

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