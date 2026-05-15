Italiani morti alle Maldive il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell' ossigeno | cosa è successo davvero

Due italiani sono deceduti alle Maldive mentre praticavano immersioni subacquee. Le autorità locali stanno indagando su un possibile guasto alle bombole di ossigeno, mentre si valuta anche una possibile tossicità del gas utilizzato. Le immagini condivise sui social mostrano molte foto con il mare sullo sfondo, testimonianza dell'interesse dei coinvolti per il mondo sottomarino e la natura. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attrezzature impiegate durante le attività subacquee.

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