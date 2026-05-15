Italiani morti alle Maldive il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell' ossigeno | cosa è successo davvero
Due italiani sono deceduti alle Maldive mentre praticavano immersioni subacquee. Le autorità locali stanno indagando su un possibile guasto alle bombole di ossigeno, mentre si valuta anche una possibile tossicità del gas utilizzato. Le immagini condivise sui social mostrano molte foto con il mare sullo sfondo, testimonianza dell'interesse dei coinvolti per il mondo sottomarino e la natura. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza delle attrezzature impiegate durante le attività subacquee.
Nelle loro foto sparse in rete molto spesso si vede sullo sfondo il mare, segnale del loro amore per i fondali, la natura, per la ricerca, per gli abissi. Sono morti mentre facevano ciò che amavano di più, durante un’immersione a cinquanta metri di profondità vicino all’Atollo di Vaavu, alle Maldive, l’arcipelago visitato ogni anno da migliaia di italiani, da sempre classica destinazione per una vacanza da sogno. Nell’Oceano Indiano sono morte Monica Montefalcone, 51 anni, docente di Ecologia Marina dell’Università di Genova, e la figlia ventenne Giorgia Sommacal; la biologa ed ecologa marina, anche lei dell’ateneo ligure, Muriel Oddenino, 31 anni, originaria di Poirino, in provincia di Torino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Sullo stesso argomento
Maldive, come sono morti i cinque italiani? Il sospetto di un difetto delle bombole e il caso tossicità dell'ossigenoNelle loro foto sparse in rete molto spesso si vede sullo sfondo il mare, segnale del loro amore per i fondali, la natura, per la ricerca, per gli...
Tossicità dell'ossigeno, condizioni meteo avverse, correnti ascensionali: cosa potrebbe essere successo agli italiani morti alle MaldiveMentre proseguono le operazioni dei soccorsi impegnati nel rintracciamento e nel recupero dei corpi, in tanti si domandano che cosa possa essere...
Che posto è l’isola di Alimathà alle Maldive, dove cinque italiani sono morti in un’immersione x.com
Cinque cittadini italiani sono morti durante un'immersione subacquea alle Maldive, nell'atollo di Vaavu. Tra le vittime c'è Monica Montefalcone, docente e ricercatrice dell'Università di Genova. La docente era professore Associato di Ecologia presso il DISTAV facebook
Immersione killer alle Maldive, morti cinque italiani reddit
Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle MaldiveSono cinque gli italiani morti alle Maldive: dopo essere risultati dispersi nel corso di una immersione subacquea. La Farnesina ha fatto sapere che a seguito di un incidente occorso durante un'immers ... tg24.sky.it
Tragedia alle Maldive, cinque italiani morti in un'immersioneC'era allerta meteo. I corpi a 50 metri di profondità in una grotta. Malé: il peggiore incidente della storia. Le vittime: una docente dell'Università di Genova e la figlia, una ricercatrice del Torin ... ansa.it