Maldive iniziate le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti
Nelle acque di un atollo delle Maldive, nelle vicinanze dell’isola di Alimathaa, sono cominciate le operazioni per recuperare i corpi di due subacquei italiani deceduti in seguito a un incidente durante un’immersione. Le autorità locali hanno dato il via alle procedure di estrazione, mentre i soccorritori si sono attivati nel tentativo di ritrovare i corpi nelle acque interessate. La vicenda riguarda un incidente che ha coinvolto due persone italiane durante un’attività di esplorazione subacquea.
Nelle acque dell’isola di Alimathaa, nell’atollo di Vaavu, nelle Maldive, sono iniziate le operazioni di recupero dei nostri connazionali deceduti a seguito di un incidente durante un’immersione subacquea per l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le ricerche riguardano i corpi di quattro subacquei: nelle ore successive all’incidente era infatti già stato recuperato il corpo di un quinto partecipante all’immersione. I cinque turisti italiani viaggiavano a bordo della Duke of York, un’imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri. Si sono immersi al mattino e l’equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno del 14 maggio, non erano ancora riemersi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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