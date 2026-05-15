Maldive iniziate le operazioni di recupero dei subacquei italiani deceduti

Nelle acque di un atollo delle Maldive, nelle vicinanze dell’isola di Alimathaa, sono cominciate le operazioni per recuperare i corpi di due subacquei italiani deceduti in seguito a un incidente durante un’immersione. Le autorità locali hanno dato il via alle procedure di estrazione, mentre i soccorritori si sono attivati nel tentativo di ritrovare i corpi nelle acque interessate. La vicenda riguarda un incidente che ha coinvolto due persone italiane durante un’attività di esplorazione subacquea.

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