Sono stati avviati i lavori per il recupero dei cinque subacquei italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Le operazioni coinvolgono le squadre di soccorso che stanno recuperando i corpi dalla grotta in cui si trovavano. Le autorità locali coordinate le operazioni, che sono state avviate dopo l'identificazione delle vittime. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza nelle immersioni in quella zona. Le autorità italiane e maldiviane collaborano per gestire la situazione.

Sono iniziate alleMaldivele operazioni per il recupero dei corpi deicinque subacquei italiani mortinell’incidente avvenuto nell’atollo di Vaavu, a circa 90 minuti di motoscafo dalla capitaleMalé. L’ambasciatore d’Italia a Colombo, competente anche per le Maldive, è arrivato nella capitale maldiviana e nelle prossime ore incontrerà i responsabili della Guardia costiera impegnati nelle operazioni di soccorso. Sul luogo della tragedia sono già presenti le imbarcazioni dellaGuardia costiera e della polizia, insieme a un esperto sommozzatore italiano che in passato aveva già collaborato con le autorità locali. Secondo quanto riferito dalla Farnesina, lecondizioni meteo restano critichee potrebbero ritardare l’avvio delle operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, italiani morti nella grotta: iniziato il recupero corpi

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