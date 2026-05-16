Maldive il racconto di Stefano Vanin | Io su quello yacht Il mare era calmo ecco cosa abbiamo vissuto

Stefano Vanin si trova ora in una rada dell’atollo di Felidu alle Maldive, a bordo dello yacht Duke of York. Sullo stesso yacht, cinque sub italiani hanno perso la vita mentre si trovavano a oltre 50 metri di profondità. Vanin ha raccontato di aver vissuto un’esperienza con il mare calmo, senza dettagli che indichino altre circostanze. La vicenda si concentra sulla tragica perdita di cinque persone durante un’immersione in acque tropicali.

Stefano Vanin, a bordo dello yacht Duke of York, da cui sarebbero scesi i cinque sub italiani morti a oltre 50 metri di profondità, si trova all’ancora in una rada dell’atollo di Felidu alle Maldive. Intervistato oggi su Repubblica nega le condizioni meteo avverse in cui sarebbe avvenuta l’immersione fatale. «Non è vero che il tempo era brutto. C’era il sole e il mare era calmo», dichiara. Docente di entomologia dell’università di Genova, in passato ha partecipato come esperto di insetti alle indagini sui più importanti casi italiani, dal mostro di Firenze a Yara Gambirasio, da Giulia Cecchettin a Elisa Claps e Liliana Resinovich. Nelle... 🔗 Leggi su Open.online

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