Cinque turisti italiani sono deceduti durante un'escursione subacquea alle Maldive, avvenuta mentre esploravano una grotta a circa 50 metri di profondità. Tra le vittime si trova anche un cittadino di Padova. L’incidente si è verificato durante un’immersione effettuata da una barca da safari, con i soccorsi che hanno recuperato i corpi senza vita dei partecipanti. La vicenda è ora oggetto di indagini da parte delle autorità locali e delle forze dell’ordine.

PADOVA - Un padovano tra i cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Cinque turisti italiani, scomparsi durante un'immersione da una barca da safari nell'atollo di Vaavu, sono stati ritrovati morti al termine delle ricerche. La polizia locale ha confermato che tutte e cinque le persone decedute nell'incidente erano turisti italiani. La polizia ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni della scomparsa dei turisti intorno alle 13:45 di oggi, giovedì 14 maggio. Sono state immediatamente avviate le ricerche, durante le quali le autorità li hanno ritrovati tutti deceduti. Il gruppo stava provando l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Turisti italiani morti durante un'immersione alle Maldive: un padovano tra le 5 vittime. Esploravano una grotta a 50 metri di profondità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cinque italiani morti alle Maldive, la tragedia durante un’immersione: «Esploravano grotte a 50 metri di profondità»

Tragedia alle Maldive, cinque sub italiani trovati morti dopo un’immersione: “Esploravano grotte in profondità, era in vigore l’allerta meteo”Tragedia alle Maldive: cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita.

Temi più discussi: Cinque italiani morti alle Maldive durante un'immersione; Oh mio Dio, sono morti!: turisti entrano in un’area vietata del vulcano e ne pagano le conseguenze; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco.

Maldive ??, 5 turisti italiani sono morti durante un’escursione subacquea nell’atollo di Vaavu. Sono in corso le indagini sulle cause dell’incidente. @ultimoranet x.com

Cinque turisti italiani sono morti alle Maldive durante un’immersione subacqueaCinque turisti italiani sono morti alle Maldive, nell’oceano Indiano, durante un’immersione subacquea in cui avevano tentato di esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità vicino all’atollo di Va ... ilpost.it

Maldive, 5 turisti italiani morti durante un'escursione subacqueaTragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebb ... tg24.sky.it