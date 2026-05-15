Carlo Sommacal lo strazio di padre e marito e quei fiori sbocciati nella notte | Sono Monica e Giorgia che mi parlano

Da quotidiano.net 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha raccontato di non conoscere i dettagli di quanto accaduto nel luogo in cui cinque persone sono decedute. Ha riferito di aver ricevuto dei segnali da parte di due donne, Monica e Giorgia, che afferma di sentire come se gli parlassero. La sua testimonianza si inserisce in un quadro ancora tutto da chiarire, mentre le autorità indagano sulle circostanze della morte e sui possibili collegamenti tra i fatti. La vicenda si è verificata in una zona di Roma, lasciando molte domande senza risposta.

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Roma, 15 maggio 2026 – “Io non so cosa sia successo là sotto. Ma è davvero strano che siano morti in cinque. Mia moglie ha fatto cinquemila immersioni. È una esperta, sa cosa fare anche in caso di difficoltà”. Parla ancora al presente  Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e papà di Giorgia, due delle 5 vittime della tragica immersione alle Maldive. Non si dà pace. Il suo è un dolore doppio: ha perso in un colpo solo moglie e figlia. Un dolore troppo grande in cui il suo cuore rischia di annegare e quei verbi coniugati al presente sono la prova di chi non riesce ad arrendersi all’idea della morte, di ciò che è stato e non sarà più. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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