Un uomo ha raccontato di non conoscere i dettagli di quanto accaduto nel luogo in cui cinque persone sono decedute. Ha riferito di aver ricevuto dei segnali da parte di due donne, Monica e Giorgia, che afferma di sentire come se gli parlassero. La sua testimonianza si inserisce in un quadro ancora tutto da chiarire, mentre le autorità indagano sulle circostanze della morte e sui possibili collegamenti tra i fatti. La vicenda si è verificata in una zona di Roma, lasciando molte domande senza risposta.

Roma, 15 maggio 2026 – “Io non so cosa sia successo là sotto. Ma è davvero strano che siano morti in cinque. Mia moglie ha fatto cinquemila immersioni. È una esperta, sa cosa fare anche in caso di difficoltà”. Parla ancora al presente Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone e papà di Giorgia, due delle 5 vittime della tragica immersione alle Maldive. Non si dà pace. Il suo è un dolore doppio: ha perso in un colpo solo moglie e figlia. Un dolore troppo grande in cui il suo cuore rischia di annegare e quei verbi coniugati al presente sono la prova di chi non riesce ad arrendersi all’idea della morte, di ciò che è stato e non sarà più. https:www. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Carlo Sommacal, lo strazio di padre e marito, e quei fiori sbocciati nella notte: “Sono Monica e Giorgia che mi parlano”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone: «Mia moglie è fra le migliori subacquee, ed è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia»Carlo Sommacal prova anche a immaginare cosa possa essere accaduto durante l’immersione: «Se l’allerta gialla davvero c’era, loro si saranno immersi...

Leggi anche: Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino: chi sono i sub italiani morti alle Maldive

La tragedia dei sub alle Maldive. Carlo Sommacal, marito di Monica Montefalcone: Non avrebbe mai messo a rischio nostra figliaL'unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra. E che è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di alt ... ansa.it

Il marito di Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal: Le Maldive erano la seconda casa di mia moglie. In quella grotta dev'essere successo qualcosaCarlo Sommacal ricorda la moglie, scomparsa nell'incidente alle Maldive, e la sua passione per la ricerca: Quando tornava dai suoi viaggi di lavoro, spesso mi diceva, affranta: Sono morti altri coral ... corriere.it