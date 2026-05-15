Maldive 5 italiani morti durante un’immersione | la Procura di Roma apre un’inchiesta – La diretta

La Procura di Roma ha avviato un’inchiesta sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta nelle Maldive durante un’immersione subacquea. L’incidente è avvenuto in una grotta sommersa a circa 50-60 metri di profondità. I cinque sono deceduti mentre partecipavano a un’escursione subacquea organizzata nella zona. Al momento, sono in corso verifiche per accertare le cause dell’incidente e eventuali responsabilità. La notizia è stata resa nota attraverso fonti ufficiali.

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La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un’escursione subacquea in una grotta sommersa, a circa 50-60 metri di profondità. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi, punta a chiarire le cause della tragedia mentre gli investigatori attendono una relazione ufficiale dal consolato italiano. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi: secondo le autorità locali, uno sarebbe già stato ritrovato dai soccorritori impegnati nelle difficili attività in mare. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione: la Procura di Roma apre un’inchiesta – La diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, 5 italiani morti durante un’immersione Sullo stesso argomento Maldive, la Procura di Roma apre inchiesta sulla morte dei 5 italianiLa Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte dei cinque italiani deceduti alle Maldive durante un'escursione subacquea in una grotta sommersa. Maldive, 5 italiani morti durante un’immersioneCinque turisti italiani sono morti durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, nella giornata di giovedì 14 maggio. Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit Italiani morti alle Maldive, la Procura di Roma avvia una indagine. Farnesina: iniziano le operazioni di recuperoL'Ambasciatore d’Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato da qualche ora a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale. Lo riferisce una nota della F ... ilmattino.it LA SITUAZIONE / ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE, INDAGA ANCHE LA PROCURA DI ROMA (1)Roma, 15 mag – Proseguono alle Maldive le operazioni di ricerca e recupero dei cinque sub italiani morti durante un’immersione in una grotta sottomarina nell’atollo di Vaavu, mentre la Procura di Roma ... 9colonne.it