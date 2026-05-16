Malagò pronto a dimettersi subito dalla carica di Presidente FIGC | Se sbaglio CT lo faccio subito

Giovanni Malagò ha annunciato la volontà di dimettersi immediatamente dalla carica di Presidente della FIGC qualora risultasse colpevole di un errore o di un comportamento scorretto. La sua candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio è condivisa con quella di Giancarlo Abete, entrambi in corsa per ottenere il ruolo di vertice dell'organizzazione. La dichiarazione di Malagò evidenzia la sua disponibilità a lasciare l’incarico senza esitazioni in presenza di eventuali problemi.

Giovanni Malagò è uno dei due candidati, insieme a Giancarlo Abete, alla corsa per la carica di Presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI però è già pronto a farsi da parte in caso di scelte sbagliate, come quella sul Commissario Tecnico: "E sulla Serie A a 18 squadre dico a tutti di adattarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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