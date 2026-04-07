ADL | Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì Figc Malagò perfetto ma devono cambiare tante cose

Il presidente di una squadra di calcio italiana ha espresso la sua disponibilità a candidarsi come commissario della Federazione, affermando che, se fosse chiamato, accetterebbe. Ha anche commentato positivamente la figura del presidente del Comitato Olimpico Nazionale, ritenendolo adatto a ricoprire sia il ruolo di commissario che di presidente di una futura federazione, purché vengano apportate alcune modifiche.

"Conte nuovo ct della Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di un qualche cosa completamente disorganizzata". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli e del Bari in un'intervista a CalcioNapoli24.it, sulla possibilità che dia il via libera ad Antonio Conte come ct dell'Italia. Le parole del patron azzurro sono state pronunciate a Los Angeles in occasione della premiere statunitense di Ag4ain, il documentario sul quarto scudetto dei partenopei. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - ADL: "Conte ct? Se me lo chiedesse direi di sì. Figc, Malagò perfetto ma devono cambiare tante cose" Leggi anche: De Laurentiis: "Conte in Nazionale? Se Antonio me lo chiedesse, penso di sì" De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: “Gli direi sì”Dopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: "Se me lo chiedesse Antonio penso di sì". Argomenti più discussi: Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; Ceferin: I politici hanno più colpe di Gravina. Avete infrastrutture calcistiche tra le peggiori d'Europa. Conte prossimo ct dell'Italia? De Laurentiis: Se me lo chiedesse lo libererei, ma non credo lo faràNel dibattito sul possibile futuro commissario tecnico della Nazionale italiana sta emergendo con sempre maggiore insistenza il nome di Antonio Conte.. tuttomercatoweb.com De Laurentiis risponde a Conte che si candida a CT della Nazionale dopo Napoli-Milan: Gli direi sìDopo Napoli-Milan De Laurentiis replica all'apertura di Conte verso la Nazionale: Se me lo chiedesse Antonio penso di sì ... fanpage.it Antonio Conte si candida per la panchina dell'Italia: "È giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione, insieme ad altri. Per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazio - facebook.com facebook #Conte: "Io ct dell'Italia Se fossi il presidente Figc mi prenderei in considerazione". E da Hollywood arriva la risposta di #DeLaurentiis x.com