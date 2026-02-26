quando milano fu ad un passo dal diventare la hollywood italiana

Nel 1911, Milano si avvicinò molto a diventare la Hollywood italiana grazie al primo lungometraggio prodotto nel paese. Il film, intitolato «L’Inferno», fu realizzato dalla «Milano Films» e si distinse per l’uso innovativo di effetti speciali e per un budget considerevole. Questa produzione segnò un momento importante nel cinema italiano, dimostrando ambizioni e capacità tecniche della città in quegli anni.

Il primo lungometraggio italiano fu «L’Inferno» prodotto dalla «Milano Films» nel 1911, un'opera estremamente moderna per l’uso di effetti speciali e per il budget altissimo. A gettare le basi dell’industria cinematografica italiana (e milanese) aveva contribuito in modo determinante l’artista e fotografo Luca Comerio. Personalità estrosa, era stato fotografo ufficiale del Re Umberto I alla fine dell’Ottocento. Pioniere del fotoreportage, aveva immortalato importanti fatti di cronaca come i moti di Milano del 1898 repressi nel sangue dal generale Bava Beccaris. All’alba del secolo XX, alla macchina fotografica affiancò l'ultimo ritrovato della tecnica: la cinepresa. 🔗 Leggi su Laverita.info

