Mainoo ha firmato un rinnovo di contratto fino al 2031 con il suo attuale club, celebrando così i suoi 21 anni. Il centrocampista ha vissuto una rinascita sotto la guida di Carrick, che ha contribuito a rilanciare la sua carriera. La firma rappresenta un passo importante per Mainoo, che ha manifestato il desiderio di proseguire la propria avventura nello stesso club, dove è cresciuto fin da bambino.

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© Calcionews24.com - Mainoo rinnova fino al 2031: il gioiello dello United festeggia i 21 anni, la rinascita con Carrick e il sogno di una carriera tutta in ‘rosso’

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