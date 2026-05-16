Magazziniere di Orbassano morto in un incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino ci sono cinque indagati
Un incidente mortale avvenuto lo scorso 12 maggio alla Centrale del Latte di Torino ha causato la morte di un magazziniere di 47 anni proveniente da Orbassano. L’uomo è stato travolto da un bancale di circa 750 chili durante le operazioni di magazzino. Al momento, sono state aperte cinque indagini nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti, senza che siano stati ancora resi noti dettagli sulle accuse o sulle responsabilità.
Ci sono cinque indagati per il tragico incidente sul lavoro costato la vita a Raffaele Settembre, il magazziniere di 47 anni di Orbassano travolto da un bancale da 750 chili dentro la Centrale del Latte di via Filadelfia a Torino lo scorso martedì 12 maggio 2026. L'ipotesi di reato è di omicidio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Raffaele Settembre, 47 anni, magazziniere della ditta di logistica Movinlog, è morto durante un turno di lavoro alla Centrale del Latte di Torino. Residente a Orbassano con la moglie e il figlio di 15 anni, stava scaricando da un camion una pedana con cisterne facebook
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