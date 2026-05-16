Magazziniere di Orbassano morto in un incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino ci sono cinque indagati

Un incidente mortale avvenuto lo scorso 12 maggio alla Centrale del Latte di Torino ha causato la morte di un magazziniere di 47 anni proveniente da Orbassano. L’uomo è stato travolto da un bancale di circa 750 chili durante le operazioni di magazzino. Al momento, sono state aperte cinque indagini nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti, senza che siano stati ancora resi noti dettagli sulle accuse o sulle responsabilità.

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