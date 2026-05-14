L' incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino inchiesta sulla morte del magazziniere Raffaele Settembre | si valutano inquadramento dinamica e misure contro il rischio

Un incidente sul lavoro si è verificato alla Centrale del Latte di Torino, provocando la morte di un magazziniere di 47 anni. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, indagando sulla dinamica dell’accaduto, sull’inquadramento dell’incidente e sulle misure adottate per prevenire rischi simili. L’evento è avvenuto martedì 12 maggio 2026 nello stabilimento, coinvolgendo un dipendente di Orbassano.

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