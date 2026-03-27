La Uil Fp di Chieti denuncia che, secondo una disposizione della Asl Lanciano Vasto Chieti firmata dal dirigente delle professioni sanitarie, gli infermieri vengono impiegati per sporzionare e distribuire i pasti ai pazienti. La sigla sindacale critica l'uso di personale infermieristico in questa funzione, considerandola una scelta che coinvolge direttamente gli operatori sanitari in attività considerate non strettamente cliniche.

Secondo il sindacato, la decisione della Asl attribuisce al personale infermieristico attività come scodellamento e distribuzione dei pasti «Infermieri utilizzati per sporzionare e distribuire i pasti ai degenti». È la denuncia del coordinamento territoriale Uil Fp di Chieti, che interviene contro una disposizione emanata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti e firmata dal dirigente delle professioni sanitarie. Secondo il sindacato, la decisione attribuisce al personale infermieristico attività come scodellamento e distribuzione dei pasti, ritenute «gravemente lesive della dignità professionale» e non coerenti con il ruolo. «È ancora più grave – aggiunge il sindacato – che una disposizione di questo tipo sia stata adottata da chi dovrebbe essere il primo garante della professione infermieristica». 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Asl Chieti, la Uil Fp attacca: "Infermieri usati per distribuire i pasti ai pazienti"

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