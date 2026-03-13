Prove di carico terrazza piazza Vittorio Veneto | cambia la viabilità

L'amministrazione comunale di Montevarchi informa la cittadinanza che martedì 17 marzo 2026, dalle ore 8.30 alle ore 16.00, saranno effettuate prove di carico sulla terrazza del loggiato di Piazza Vittorio Veneto. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell'intervento, si rende necessaria una modifica temporanea della circolazione veicolare e pedonale nel tratto antistante il loggiato: E' inoltre vietato il transito pedonale sotto il loggiato, con temporanea sospensione delle attività di vendita e somministrazione presenti. La ditta incaricata dei lavori provvederà all'installazione di idonea segnaletica di cantiere indicando eventuali percorsi pedonali alternativi.