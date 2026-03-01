A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio Veneto

A Firenze è stata inaugurata la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, situata nel Quartiere 5. La cerimonia si è svolta oggi, con la presenza di autorità locali e residenti. L'intervento ha riguardato lavori di sistemazione dell'area e miglioramenti agli spazi pubblici. La piazza ora presenta un nuovo arredo urbano e aree verdi rinnovate.

Firenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città. La novità più rilevante dell'intervento, progettato dall'ufficio Sviluppo Spazi Verdi Urbani del Comune, riguarda la completa rimozione di 1.000 metri quadri di asfalto: al suo posto sono state realizzate pavimentazioni interamente drenanti. Il progetto, dal valore complessivo di circa 150.000 euro, si inserisce nelle strategie del Piano del Verde per il miglioramento della resilienza ambientale della città. Per i più piccoli c'è un'area gioco con pavimentazione antitrauma in corteccia di pino che ospita un'altalena in legno di robinia con sedile inclusivo e giochi a terra (campana e labirinto) integrati nella pavimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio Veneto Montevarchi. Inaugurata la nuova installazione permamente illuminata in piazza Vittorio VenetoArezzo, 11 dicembre 2025 – È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova installazione permanente retroilluminata collocata in piazza Vittorio... “Bosco di Natale”, il villaggio incantato che illumina Piazza Vittorio VenetoAl centro del percorso, la casetta di Babbo Natale e quella di Unicef, e il grande Albero di luce decorato da sfere colorate e fiocchi di neve... Approfondimenti e contenuti su Cavalieri di Vittorio Temi più discussi: Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'; Firenze, venerdì 27 febbraio il varo del nuovo ponte Bellariva-Anconella: come assistere all'inaugurazione; Rifredi, inaugurata la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto; Inaugurata la nuova sede della scuola Achille Sclavo. Quasi 3,5 milioni di investimento con fondi Pnrr. A Firenze inaugurata la piazza Cavalieri di Vittorio VenetoFirenze, 1 marzo 2026 - E' stata inaugurata a Firenze la riqualificazione della piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, nel Quartiere 5 della città. La novità più rilevante dell'intervento, progettato da ... lanazione.it Firenze, inaugurata la mostra 'L’Italia di Giovanni Spadolini'Nella sede della biblioteca della Fondazione Spadolini Nuova Antologia ... msn.com Decine di persone, venerdì pomeriggio, all'inaugurazione della "nuova" piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, una riqualificazione molto attesa dai cittadini del Quartiere 5 che frequentano la zona, dove ora è sorto un "salotto" verde adiacente al plesso scolastico - facebook.com facebook Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto diventa un nuovo rifugio climatico per il Quartiere 5 x.com