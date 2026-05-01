A Garlasco, in provincia di Pavia, il caso di Chiara Poggi rimane un punto fermo nelle cronache giudiziarie e mediatiche a quasi vent’anni dal delitto. La cugina Paola Cappa ha recentemente fatto una rivelazione che potrebbe cambiare la versione dei fatti, affermando che la vittima sarebbe stata uccisa da un’altra persona. La notizia ha suscitato grande interesse e potrebbe influenzare le indagini in corso.

Nel caso di Garlasco, in provincia di Pavia, il delitto di Chiara Poggi continua a tornare al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica a distanza di quasi vent’anni. Una vicenda ancora segnata da ricostruzioni contrastanti e nuove ipotesi investigative che alimentano il dibattito pubblico. In queste ore è tornata a circolare una dichiarazione risalente al 2007 di Paola Cappa, cugina della vittima, che oggi viene letta sotto una luce diversa rispetto al passato. Le sue parole, pronunciate a pochi giorni dall’omicidio, vengono riprese sui social come una sorta di previsione. Un cambiamento totale rispetto alla poca rilevanza che avevano trovato in passato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, la profezia della cugina Paola Cappa che cambia tutto: “Chiara uccisa da lui”

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