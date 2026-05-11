Sempio l’audio che può inguaiarlo | È successo qualcosa quel giorno… alle 9.30 I dubbi sull’ora del delitto e l’intercettazione del 2017 ignorata

Le indagini sulla morte di Chiara Poggi si concentrano di nuovo su Andrea Sempio, coinvolto come testimone. Durante le intercettazioni del 2017, è stato ascoltato un audio in cui si sente dire: «È successo qualcosa quel giorno… alle 9.30». Questo dettaglio ha riacceso i dubbi sull’orario del delitto e sulla sua possibile rilevanza nel procedimento giudiziario.

Mentre le indagini appena chiuse dalla Procura di Pavia tornano a concentrarsi su Andrea Sempio, emerge un dettaglio che rischia di mettere ulteriormente nei guai il 38enne amico del fratello di Chiara Poggi. Da un’ intercettazione ambientale risalente all’ 8 febbraio 2017, in quello che i magistrati definiscono un « soliloquio », Sempio sembrerebbe tradirsi, indicando con precisione il momento in cui sarebbe entrato nella villetta di via Pascoli il giorno dell’omicidio: «È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però cazzo (.) alle nove e mezza ». L’audio del 2017. La rilettura delle trascrizioni audio ha portato gli inquirenti a isolare una frase specifica.🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Garlasco, il nuovo audio di Sempio del 2017: «?È successo qualcosa quel giorno alle nove e mezza». Svelò l'orario in cui uccise Chiara?

"È successo qualcosa... alle nove e mezza". Il nuovo audio che può incastrare SempioL’informativa finale del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano è una miniera di informazioni per capire il caso di Garlasco.

Argomenti più discussi: Delitto di Garlasco, l'audio che incastra Sempio e il mistero della chiavetta usb; Gli audio che accusano Sempio: Ho visto il filmino di Chiara. Ci ho provato, mi ha respinto; Delitto di Garlasco, cosa ha detto Andrea Sempio nell'audio delle nuove intercettazioni; Ore 14 Sera 2 - Garlasco, i pm di Pavia: Ecco l'audio che incastra Andrea Sempio - 07/05/2026 - Video.

Liborio Cataliotti, legale di #Sempio, ha spiegato che l'appunto che inizia con la scaletta cucina, sala, tv e finisce con la parola assassino era un appunto preso da Sempio funzionale a un breve contributo audio per lo spettacolo La fabbrica degli innocenti. x.com

Garlasco: perché il legale di Marco Poggi non dubita neanche un po' su Andrea Sempio? reddit