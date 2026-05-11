Sempio l’audio che può inguaiarlo | È successo qualcosa quel giorno… alle 9.30 I dubbi sull’ora del delitto e l’intercettazione del 2017 ignorata

Da open.online 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini sulla morte di Chiara Poggi si concentrano di nuovo su Andrea Sempio, coinvolto come testimone. Durante le intercettazioni del 2017, è stato ascoltato un audio in cui si sente dire: «È successo qualcosa quel giorno… alle 9.30». Questo dettaglio ha riacceso i dubbi sull’orario del delitto e sulla sua possibile rilevanza nel procedimento giudiziario.

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Mentre le indagini appena chiuse dalla Procura di Pavia tornano a concentrarsi su Andrea Sempio, emerge un dettaglio che rischia di mettere ulteriormente nei guai il 38enne amico del fratello di Chiara Poggi. Da un’ intercettazione ambientale risalente all’ 8 febbraio 2017, in quello che i magistrati definiscono un « soliloquio », Sempio sembrerebbe tradirsi, indicando con precisione il momento in cui sarebbe entrato nella villetta di via Pascoli il giorno dell’omicidio: «È successo qualcosa quel giorno (.) era sempre lì a casa (.) però cazzo (.) alle nove e mezza ». L’audio del 2017. La rilettura delle trascrizioni audio ha portato gli inquirenti a isolare una frase specifica.🔗 Leggi su Open.online

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