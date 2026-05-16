M5s Sconciaforni coordinatore provinciale

Da ilrestodelcarlino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Sconciaforni è stato nominato nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Bologna. In questa veste, ha già annunciato l’obiettivo di presentarsi alle elezioni comunali del 2027 con l’intenzione di concorrere alla ripresa di posizioni all’interno della giunta comunale e nel consiglio comunale. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per il partito a livello locale, con il nuovo ruolo che definisce le strategie future del movimento nel capoluogo.

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Roberto Sconciaforni è il nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle di Bologna. E fissa subito l’obiettivo per le elezioni 2027: tornare in giunta con Matteo Lepore e in Consiglio comunale. L’ex Prc è iscritto al Movimento dal febbraio 2023. "Punteremo a rilanciare e radicare il M5s, partendo dal rafforzamento organizzativo", dice durante la conferenza stampa di presentazione in via Azzo Gardino alla casa di quartiere Giorgio Costa. Praticamente azzerato a livello di rappresentanza nelle sedi istituzionali cittadine, i 5 Stelle con Sconciaforni vogliono tornare a dire la loro anche a Palazzo d’Accursio. "Dobbiamo partire dalla valorizzazione di attivisti e iscritti, la ricchezza principale del Movimento 5 stelle", prosegue Sconciaforni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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