Roberto Sconciaforni è stato nominato nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle a Bologna. In questa veste, ha già annunciato l’obiettivo di presentarsi alle elezioni comunali del 2027 con l’intenzione di concorrere alla ripresa di posizioni all’interno della giunta comunale e nel consiglio comunale. La nomina arriva in un momento di rinnovamento per il partito a livello locale, con il nuovo ruolo che definisce le strategie future del movimento nel capoluogo.

Roberto Sconciaforni è il nuovo coordinatore provinciale del Movimento 5 stelle di Bologna. E fissa subito l’obiettivo per le elezioni 2027: tornare in giunta con Matteo Lepore e in Consiglio comunale. L’ex Prc è iscritto al Movimento dal febbraio 2023. "Punteremo a rilanciare e radicare il M5s, partendo dal rafforzamento organizzativo", dice durante la conferenza stampa di presentazione in via Azzo Gardino alla casa di quartiere Giorgio Costa. Praticamente azzerato a livello di rappresentanza nelle sedi istituzionali cittadine, i 5 Stelle con Sconciaforni vogliono tornare a dire la loro anche a Palazzo d’Accursio. "Dobbiamo partire dalla valorizzazione di attivisti e iscritti, la ricchezza principale del Movimento 5 stelle", prosegue Sconciaforni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - M5s, Sconciaforni coordinatore provinciale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: M5S: Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia

Gabriele Iarusso nuovo coordinatore provinciale M5s SannioIl presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte con la designazione di Gabriele Iarusso, vicesindaco del comune di Circello, quale coordinatore...

Roberto Sconciaforni, l'ex Prc nominato coordinatore del Movimento 5 Stelle della provincia di Bologna: Presto un incontro con gli attivisti per le elezioni Comunali del 2027Sconciaforni è iscritto al M5S dal febbraio 2023: Da settembre confronto con le altre forze progressiste della coalizione ... corrieredibologna.corriere.it

Il Big Bang dei Cinque Stelle: gli ex grillini in giunte e staff. Ora nel M5s arriva SconciaforniBOLOGNA – Dice Giovanni Favia, grillino della primissima ora ed epurato numero uno del duo Grillo-Casaleggio, che vent’anni fa - quando tutto iniziò - lui e Roberto Sconciaforni erano acerrimi nemici. bologna.repubblica.it