M5S | Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia

Il Consiglio Nazionale del Movimento 5 Stelle ha confermato la nomina di Mario Furore come coordinatore provinciale di Foggia. La decisione è stata comunicata ufficialmente il 28 aprile, senza variazioni rispetto alla precedente nomina. Furore mantiene quindi il ruolo di riferimento per il partito nella provincia, mentre il suo incarico prosegue senza cambiamenti. La comunicazione è stata pubblicata attraverso i canali ufficiali del movimento.

In Puglia tante le riconferme e spazio anche alle novità. Riconfermati il deputato Leonardo Donno a coordinatore regionale, Iunio Valerio Romano, già senatore, coordinatore provinciale Lecce, Letizia Morra, consigliera comunale a Canosa, coordinatrice provinciale Bat, Mario Furore, europarlamentare, coordinatore provinciale Foggia, Raimondo Innamorato, sindaco di Noicattaro, coordinatore provinciale di Bari. Tra le nuove nomine Ruggiero Valzano, già rappresentante del Gruppo territoriale Brindisi, coordinatore provinciale Brindisi, Laura Sebastio, del Gruppo territoriale di Taranto, coordinatrice provinciale Taranto, e il deputato Gianmauro Dell’Olio, coordinatore cittadino per la città di Bari.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - M5S: Mario Furore resta coordinatore provinciale Foggia Notizie correlate Leggi anche: Vigili del Fuoco, cambio al vertice sindacale: Occulto nuovo Coordinatore provinciale Fp Cgil Foggia M5s, Sergio Romagnoli lascia l'incarico: «Non sarò più coordinatore provinciale. Chiunque arriverà avrà il mio appoggio»L'ex onorevole del Movimento 5 stelle ha deciso di non proseguire dopo anni «intensi» e una scelta «ponderata a lungo che, seppur difficile, è quella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Furore (M5s), 'procedura d'infrazione per mancata riforma Rai'Denunciamo forti ritardi nell'attuazione del Media Freedom Act e, in alcuni casi, anche resistenze da parte di alcuni Stati membri. In tutta Europa continuano aggressioni verbali e fisiche, minacce ... ansa.it Furore (M5s), lobby hanno condizionato voto Ue su due diligenceL'inchiesta del giornalista Cédric Vallet pubblicata su Mediapart e Il Fatto quotidiano svela un inquietante attacco alla democrazia europea. Nei documenti di Teneo, una società americana ... ansa.it