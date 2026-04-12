Bandecchi contro Proietti | scontro totale su Ternana e stadio-clinica

Il conflitto tra il sindaco di Terni e la presidente della Regione è continuato nelle ultime settimane, con accuse reciproche di pressioni e minacce legali. La disputa riguarda aspetti legati alla gestione della squadra di calcio locale e alla costruzione di uno stadio che dovrebbe ospitare anche una clinica. La polemica si confronta su questioni amministrative e legali che coinvolgono le rispettive amministrazioni comunali e regionali.

Lo scontro tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e la presidente della Regione Stefania Proietti prosegue tra accuse di pressioni e minacce legali. Il caso Terni diventa un duro conflitto istituzionale Si alzano i toni sullavicenda stadio-clinica a Terni, con uno scontro sempre più acceso tra il sindacoStefano Bandecchie laRegione Umbria. Nella giornata di ieri, Bandecchi ha diffuso una nota durissima, definendo quanto sta accadendo attorno al futuro dellaTernana Calcioe al progettostadio-clinica “paradossale”e senza precedenti nel panorama politico e calcistico italiano. Il primo cittadino ha parlato apertamente di untentativo di attribuirgli responsabilità pesanti, arrivando a evocare la possibile liquidazione giudiziale della società e i danni che ciò comporterebbe per la città e i tifosi.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bandecchi contro Proietti: scontro totale su Ternana e stadio-clinica Leggi anche: Ternana stadio-clinica: "Il Tar boccia Bandecchi su tutta la linea. Ripristinata la legittimità contro l'arroganza istituzionale" Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar su stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti”