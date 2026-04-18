La Ternana scende in campo questa sera a Sestri Levante contro il Bra. La trasferta è stata coperta interamente da Bandecchi e dagli sponsor, che hanno sostenuto i costi. La partita si svolge in un periodo segnato da settimane difficili per la squadra, che affronta l’incontro in un momento di sfide logistiche e di continuità. La squadra si prepara a scendere in campo in questa cornice particolare.

La squadra scende in campo questa sera a Sestri Levante contro il Bra, al termine di una delle settimane più travagliate nella centenaria storia della Ternana Calcio. La partenza in pullman è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri e si farà fronte ai costi della trasferta utilizzando la donazione effettuata nei giorni scorsi dalla Ternana Women, società di proprietà di Unicusano e il cui presidente è il sindaco Stefano Bandecchi. Per concludere la stagione sportiva, settore giovanile incluso, ci sarà anche il supporto di diversi sponsor. I dubbi relativi alla partenza (inevitabili tenuto conto delle varie incognite che ancora gravavano sullo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana oggi in campo contro il Bra. Bandecchi e sponsor pagano la trasferta

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