M5S a Rende | partecipazione diretta per il programma di governo
A Rende, il Movimento 5 Stelle ha avviato un percorso di coinvolgimento diretto della cittadinanza per definire il proprio programma di governo. La consultazione prevede la partecipazione di cittadini, professionisti e lavoratori che avranno l’opportunità di contribuire con proposte e suggerimenti. Le decisioni verranno prese in incontri pubblici e attraverso strumenti di partecipazione online. La consultazione mira a raccogliere opinioni su questioni locali e a integrare le proposte nel programma della coalizione.
? Domande chiave Come influenzeranno le proposte di Rende il programma della coalizione?. Chi sono i professionisti e i lavoratori chiamati a decidere?. Come può il metodo senza gerarchie ridurre l'astensionismo locale?. Quali azioni concrete verranno inserite nel documento per i cittadini?.? In Breve Evento Open Space Technology presso l'hotel President di Rende domenica 17 maggio.. Processo iniziato a Roma il 18 aprile con cento team di lavoro operativi.. Metodo senza gerarchie per coinvolgere professionisti e associazioni della provincia di Cosenza.. Obiettivo contrastare l'astensionismo integrando le istanze locali nel programma quinquennale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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