M5S a Rende | partecipazione diretta per il programma di governo

A Rende, il Movimento 5 Stelle ha avviato un percorso di coinvolgimento diretto della cittadinanza per definire il proprio programma di governo. La consultazione prevede la partecipazione di cittadini, professionisti e lavoratori che avranno l’opportunità di contribuire con proposte e suggerimenti. Le decisioni verranno prese in incontri pubblici e attraverso strumenti di partecipazione online. La consultazione mira a raccogliere opinioni su questioni locali e a integrare le proposte nel programma della coalizione.

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