I principali partiti del campo largo stanno lavorando a un programma di governo, anche se ancora devono formalizzarlo come coalizione unitaria. Tra le priorità che emergono ci sono questioni legate ai diritti civili legati all’Lgbtq, interventi sulla patrimoniale e la distribuzione di sussidi considerati generosi. Mentre si avvicina il momento di definire alleanze e strategie ufficiali, le proposte e le tematiche principali sono già state condivise e discusse tra i diversi rappresentanti politici.

Agenda Lgbtq, patrimoniale, sussidi a pioggia. In attesa di definirsi come coalizione e dotarsi di un programma ufficiale comune, i partiti del campo largo stanno già ampiamente indicando quali sono le loro priorità. Tematiche prettamente “progressiste” che, qualora Pd, M5S, Avs e gli altri dovessero per qualche accidente tornare al governo, segnerebbero però un netto ritorno a un passato che l’Italia si è felicemente lasciata alle spalle in questi anni. Compreso quello dell’instabilità, frutto avvelenato di presunte coalizioni che in realtà sono meri cartelli elettorali. L’agenda Lgbtq unisce il campo largo. Complice l’evento “Verso il 17 maggio: dati, urgenze e prospettive politiche sui temi Lgbtqia+”, che si è svolto ieri a Roma, i partiti di sinistra hanno fatto professione comune di impegno per l’agenda Lgbtq. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Agenda Lgbt, patrimoniale, costose mancette: Pd, Avs e M5s hanno già pronto il programma di governo

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