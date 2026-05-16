LuxJury è un duo musicale formato dalla cantante e chitarrista inglese Nicole Lux Fermie e dal batterista Howey Gill. La loro musica viene descritta come una forma di seduta di psicoterapia, un’esperienza che combina suoni e atmosfere per creare un effetto terapeutico. La collaborazione tra i due artisti ha portato a un progetto che mira a coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio emotivo attraverso le proprie composizioni. La loro proposta musicale si distingue per l’approccio innovativo e l’intento di esplorare il benessere attraverso l’arte.

Musica come seduta di psicoterapia? In qualche modo lo spiega la cantante e chitarrista inglese Nicole Lux Fermie che insieme al batterista Howey Gill ha dato vita al duo. Musica libera in una commistione di stili (in Poly-Amerie arrangiamenti lussuosi alla John Barry) e ispirazioni che descrivono la vita di Nicole, le sue esperienze amorose, sessualità e identità di genere dopo aver fatto coming out. Snacks (I Could Love You) usa batterie frammentate e campionamenti mentre Can You Want It, descrive il primo amore queer di Fermie e il potere (assoluto) dell’immaginazione. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - LuxJury, il potere assoluto dell’immaginazione

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The Worlds Richest King and the Dark Truth Behind His Fortune

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