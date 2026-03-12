Ugo Bienvenu, artista poliedrico e tra i candidati al premio Oscar come miglior film d'animazione, ha rilasciato un'intervista ad Arco. Durante l'incontro ha affermato che i social network non stimolano la fantasia. Il film “I Wonder Pictures” è tra le sue opere più recenti e ha partecipato a diverse iniziative nel settore cinematografico.

Artista completo e poliedrico, Ugo Bienvenu ci ha confermato tutto il suo valore con Arco, tra i candidati al Miglior film d'animazione agli Oscar e al cinema per I Wonder Pictures. Cannes, Annecy, ora la nomination come Miglior film d'animazione agli Oscar 2026. Questo il cammino di Arco che finalmente arriva al cinema per I Wonder Pictures. Un percorso di visibilità e riconoscimenti internazionali meritato dal film e dal regista Ugo Bnienvenu, con cui abbiamo avuto l'onore di chiacchierare per farci raccontare presupposti e dietro le quinte del suo lavoro. Personalità eclettica, artista completo e poliedrico, Bienvenu ci ha colpito subito per la chiarezza delle intenzioni, per una spinta artistica evidente che si è concretizzata in ambiti diversi ed è ora confluita in Arco, suo debutto in un lungometraggio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Arco, intervista a Ugo Bienvenu: “I social non allenano il muscolo dell'immaginazione”

