Corea del Nord rivista la Costituzione Kim Jong Un controllerà il nucleare e avrà potere assoluto Esperto | Bene manca linguaggio ostile a Seul

Da quotidiano.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corea del Nord ha recentemente modificato la sua Costituzione, eliminando i riferimenti a una possibile riunificazione con la Corea del Sud. La revisione prevede che il leader continui a controllare il nucleare e mantenga il potere assoluto. Un esperto ha commentato che tra le novità non ci sono termini ostili rivolti a Seul. La modifica è stata approvata dal governo, senza indicazioni di proteste pubbliche o opposizioni.

Roma, 6 maggio 2026 - La Costituzione della Corea del Nord è stata riveduta con un clausola che elimina tutti i riferimenti a una possibile riunificazione con la Corea del sud. Una novità che conferma sì la linea politica imposta dal presidente Kim Jong Un di "due stati ostili". Nel testo però la Corea del Sud non è più “nemico principale”. Una mossa che allontana definitivamente la parola pace tra le due Coree? Forse no, come hanno notato attenti osservatori delle questioni politiche di Pyongyang. Infatti il documento non definisce la Corea del sud come "nemico principale", contrariamente alle uscite del leader nordcoreano che aveva descritto Seul come un avversario.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Corea del Nord, rivista la Costituzione. Kim Jong Un controllerà il nucleare e avrà potere assoluto. Esperto: “Bene, manca linguaggio ostile a Seul”

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