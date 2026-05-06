Corea del Nord rivista la Costituzione Kim Jong Un controllerà il nucleare e avrà potere assoluto Esperto | Bene manca linguaggio ostile a Seul

La Corea del Nord ha recentemente modificato la sua Costituzione, eliminando i riferimenti a una possibile riunificazione con la Corea del Sud. La revisione prevede che il leader continui a controllare il nucleare e mantenga il potere assoluto. Un esperto ha commentato che tra le novità non ci sono termini ostili rivolti a Seul. La modifica è stata approvata dal governo, senza indicazioni di proteste pubbliche o opposizioni.

Roma, 6 maggio 2026 - La Costituzione della Corea del Nord è stata riveduta con un clausola che elimina tutti i riferimenti a una possibile riunificazione con la Corea del sud. Una novità che conferma sì la linea politica imposta dal presidente Kim Jong Un di "due stati ostili". Nel testo però la Corea del Sud non è più “nemico principale”. Una mossa che allontana definitivamente la parola pace tra le due Coree? Forse no, come hanno notato attenti osservatori delle questioni politiche di Pyongyang. Infatti il documento non definisce la Corea del sud come "nemico principale", contrariamente alle uscite del leader nordcoreano che aveva descritto Seul come un avversario.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corea del Nord, rivista la Costituzione. Kim Jong Un controllerà il nucleare e avrà potere assoluto. Esperto: “Bene, manca linguaggio ostile a Seul” Notizie correlate Leggi anche: Corea del Nord lancia missili balistici verso il Giappone, resta alta la tensione tra Kim Jong-un e Seul Corea del Nord, Kim Jong Un presenta nuovo lanciarazzi nucleareCorea del Nord, Kim Jong Un presenta un nuovo lanciarazzi nucleare: la tensione sale nella penisola coreana La Corea del Nord ha intensificato la sua... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Kim Jong-Un e la Corea del Nord, un nuovo ruolo internazionale; Quando l’intelligenza artificiale finisce nelle mani sbagliate: la Corea del Nord spaventa il mondo; La crisi iraniana vista da Pyongyang - Junko Terao; Calcio femminile: Corea del Nord e Corea del Sud si tendono le mano verso il futuro. Corea del Nord, rivista la Costituzione. Kim Jong Un controllerà il nucleare e avrà potere assoluto. Esperto: Bene, manca linguaggio ostile a SeulIl nuovo testo esclude una riunificazione, ma per gli osservatori apre la strada a una coesistenza pacifica con la Corea del Sud. Pyongyang cerca di dare un’immagine di Stato normale. E Kim ... quotidiano.net Nordcorea, in Costituzione rivista non c’è obiettivo riunificazioneRoma, 6 mag. (askanews) – La Corea del nord ha inserito nella Costituzione riveduta una nuova clausola territoriale ed eliminato tutti i riferimenti alla riunificazione con la Corea del sud, conferman ... askanews.it La Corea del Nord è vicina! L’aereo porto di Palm Beach dove viaggia Trump per Mar-a-Lago viene intitolato a Trump x.com Critiche della Corea del Nord per le visite dell’autorità giapponese al Santuario di Yasukuni Recentemente, la premier giapponese Sanae Takaichi ha offerto doni e contributi al Santuario di Yasukuni, dove sono venerati i criminali di guerra di primo grado dell - facebook.com facebook