Lutto al Gruppo Ilpa È morto il fondatore Augusto Pianesani

A Vignola si piange la scomparsa di Augusto Giuseppe Pianesani, nato nel 1939, fondatore del Gruppo Ilpa. La sua morte rappresenta la perdita di una figura di spicco nel settore dell’industria degli imballaggi alimentari. Il Gruppo Ilpa, di cui era alla guida, è riconosciuto a livello mondiale per la produzione di imballaggi in plastica termoformata e bioplastica. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra le aziende e le istituzioni locali.

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Vignola perde uno dei suoi nomi più illustri nel mondo dell’ industria. È infatti venuto a mancare Augusto Giuseppe Pianesani, classe 1939, fondatore del Gruppo Ilpa, realtà di riferimento a livello internazionale nella produzione di imballaggi alimentari in plastica termoformata e bioplastica. Pianesani avviò il proprio percorso imprenditoriale nel 1962 a Savignano costituendo Plastimec, primo nucleo di quella che sarebbe poi diventata la storia industriale di Ilip e del Gruppo Ilpa. L’intuizione nacque dall’osservazione diretta delle esigenze dell’ortofrutta: servivano contenitori capaci di proteggere meglio i prodotti, facilitarne il trasporto e accompagnarne la commercializzazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto al Gruppo Ilpa. È morto il fondatore. Augusto Pianesani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lutto per il Gruppo Zatti. Morto il fondatore LucianoÈ in lutto il mondo imprenditoriale reggiano, e non solo, per la scomparsa di Luciano Zatti, 79 anni, contitolare del gruppo Auto Zatti. Morto Gabriele D’Amora, fondatore del gruppo musicale SoerbaÈ morto Gabriele D'Amora, co-fondatore del gruppo musicale rock-pop dei Soerba insieme a Luca Urbani.